Главком армії Норвегії закликав НАТО готуватися до нападу Росії

"Зараз є вікно, яке, можливо, триватиме один, два чи три роки, коли ми повинні інвестувати ще більше в надійний захист. Ми повинні наповнити плани НАТО змістом і забезпечити необхідні можливості", - заявив Крістофферсен.

Головнокомандувач норвезької армії зазначив, що Росія

"Збройних сил Норвегії.

Що передувало

Останніми тижнями дедалі більше європейських лідерів заявляють про зростання загрози нападу Росії на країни НАТО.

Адмірал Північноатлантичного Альянсу після дводенного засідання військового комітету в Брюсселі порадив людям готуватися до війни та дав рекомендації.

Німецьке видання Bild писало, що Бундесвер готується до гібридної російської атаки на східний фланг Альянсу. Зазначається, що військовий конфлікт може статися вже в лютому цього року.

За даними ЗМІ, НАТО збирається провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців з метою стримування агресії з боку Росії.