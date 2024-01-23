UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Главком армії Норвегії закликав НАТО готуватися до нападу Росії

Фото: головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен закликав членів НАТО збільшити свій військовий потенціал, щоб бути готовими до війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daglabet.

"Зараз є вікно, яке, можливо, триватиме один, два чи три роки, коли ми повинні інвестувати ще більше в надійний захист. Ми повинні наповнити плани НАТО змістом і забезпечити необхідні можливості", - заявив Крістофферсен. 

Головнокомандувач норвезької армії зазначив, що Росія 

"Збройних сил Норвегії.

Що передувало

Останніми тижнями дедалі більше європейських лідерів заявляють про зростання загрози нападу Росії на країни НАТО.

Адмірал Північноатлантичного Альянсу після дводенного засідання військового комітету в Брюсселі порадив людям готуватися до війни та дав рекомендації.

Німецьке видання Bild писало, що Бундесвер готується до гібридної російської атаки на східний фланг Альянсу. Зазначається, що військовий конфлікт може статися вже в лютому цього року.

За даними ЗМІ, НАТО збирається провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців з метою стримування агресії з боку Росії. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НорвегияРосійська ФедераціяВійна Росії проти України