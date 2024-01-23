Главком армии Норвегии призвал НАТО готовиться к нападению России

Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен призвал членов НАТО увеличить свой военный потенциал, чтобы быть готовыми к войне с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daglabet.
"Сейчас есть окно, которое, возможно, продлится один, два или три года, когда мы должны инвестировать еще больше в надежную защиту. Мы должны наполнить планы НАТО содержанием и обеспечить необходимые возможности", - заявил Кристоферсен.
Главнокомандующий норвежской армией отметил, что Россия
" Вооруженных сил Норвегии.
В последние недели все больше европейских лидеров заявляют о росте угрозы нападения России на страны НАТО.
Адмирал Североатлантического Альянса после двухдневного заседания военного комитета в Брюсселе посоветовал людям готовиться к войне и дал рекомендации.
Немецкое издание Bild писало, что Бундесвер готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг Альянса. Отмечается, что военный конфликт может произойти уже в феврале этого года.
По данным СМИ, НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих с целью сдерживания агрессии со стороны России.
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