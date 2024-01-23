Главком армии Норвегии призвал НАТО готовиться к нападению России

Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен призвал членов НАТО увеличить свой военный потенциал, чтобы быть готовыми к войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daglabet .

"Сейчас есть окно, которое, возможно, продлится один, два или три года, когда мы должны инвестировать еще больше в надежную защиту. Мы должны наполнить планы НАТО содержанием и обеспечить необходимые возможности", - заявил Кристоферсен.

Главнокомандующий норвежской армией отметил, что Россия существенно увеличила собственное военное производство, переведя свой ВПК на круглосуточный режим работы. Кроме того, Кремль работает с Ираном и Северной Кореей, чтобы расширить свой арсенал.

По его мнению, РФ вооружается быстрее, чем ожидало НАТО. Он считает, что члены Альянса должны уделить особое внимание укреплению противовоздушной обороны, а также увеличению производства ракет большой дальности и запчастей для военной техники.

" Мы не знаем, что будет с Россией через три года. Важно, чтобы мы столкнулись с неопределенным и непредсказуемым миром с крепкой обороной. Поэтому сейчас мы должны использовать это время с умом", - сказал генерал Вооруженных сил Норвегии.

Что предшествовало

В последние недели все больше европейских лидеров заявляют о росте угрозы нападения России на страны НАТО.

Адмирал Североатлантического Альянса после двухдневного заседания военного комитета в Брюсселе посоветовал людям готовиться к войне и дал рекомендации.

Немецкое издание Bild писало, что Бундесвер готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг Альянса. Отмечается, что военный конфликт может произойти уже в феврале этого года.

По данным СМИ, НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих с целью сдерживания агрессии со стороны России.