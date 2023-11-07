Глави світових банків попередили про можливу кризу через "геополітичну ескалацію"

Глави провідних світових банків стурбовані тим, що наступна криза фінансового сектора може виникнути через зростаючу геополітичну невизначеність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами голови та головного виконавчого директора Morgan Stanley Джеймса Гормана, тригером наступної глобальної фінансової кризи, швидше за все, стане геополітичний чи політичний простір.
Горман був серед понад дюжини топ-менеджерів міжнародних компаній, які виступали на Інвестиційному саміті глобальних фінансових лідерів, організованому Валютно-кредитним управлінням Гонконгу.
"Проблеми демократії в деяких країнах світу абсолютно очевидні", - сказав Горман, не вдаючись до подробиць.
Генеральний директор Deutsche Bank Крістіан Сьюїнг заявив, що ринки значною мірою стійкі перед глобальними подіями, але будь-яке затишшя вразливе перед ризиком нових подій.
"Мій найбільший страх полягає в тому, що ще одна геополітична ескалація - і це може статися досить швидко - і ринки в якийсь момент фактично втратить спокій, і тоді на ринку станеться подія", - сказав Сьюїнг.
Коментарі пролунали на тлі того, що конфлікт між Ізраїлем і Сектором Газа, що розгортається, додає невизначеності до глобальних економічних перспектив, у той час як російсько-українська війна затягується, а напруженість між Китаєм і США продовжує зростати, незважаючи на зусилля зі зближення лідерів двох наддержав.
Міжнародний валютний фонд у жовтні зберіг прогноз зростання світової економіки у 2023 році на рівні 3,0%. Прогноз щодо зростання ВВП у 2024 році погіршено на 0,1 в.п. до 2,9%.
Як зазначив П'єр-Олів'є Гурінша, директор Дослідницького департаменту МВФ, світова економіка продовжує відновлюватися після пандемії, вторгнення Росії в Україну та кризи вартості життя.
Водночас у Світовому банку вважають, що у разі масштабування військових дій на Близькому сході на тлі війни Ізраїлю з угрупованням ХАМАС ймовірно суттєве підвищення нафтових цін.