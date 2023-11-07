Главы мировых банков предупредили о возможном кризисе из-за "геополитической эскалации"

По словам председателя и главного исполнительного директора Morgan Stanley Джеймса Гормана, триггером следующего глобального финансового кризиса, скорее всего, станет геополитическое или политическое пространство.

Горман был среди более чем дюжины топ-менеджеров международных компаний, выступавших на Инвестиционном саммите глобальных финансовых лидеров, организованном Валютно-кредитным управлением Гонконга.

"Проблемы демократии в некоторых странах мира совершенно очевидны", - сказал Горман, не вдаваясь в подробности.

Генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Сьюинг заявил, что рынки в значительной степени устойчивы перед лицом глобальных событий, но любое затишье уязвимо перед риском новых событий.

"Мой самый большой страх заключается в том, что еще одна геополитическая эскалация - и это может произойти довольно быстро - и рынки в какой-то момент фактически потеряют спокойствие, и тогда на рынке произойдет событие", - сказал Сьюинг.

Комментарии прозвучали на фоне того, что разворачивающийся конфликт между Израилем и Сектором Газа добавляет неопределенности к глобальным экономическим перспективам, в то время как российско-украинская война затягивается, а напряженность между Китаем и США продолжает расти, несмотря на усилия по сближению лидеров двух сверхдержав.

Прогнозы по мировой экономике

Международный валютный фонд в октябре сохранил прогноз по росту мировой экономики в 2023 году на уровне 3,0%. Прогноз по росту ВВП в 2024 году ухудшен на 0,1 п.п. до 2,9%.

Как отметил Пьер-Оливье Гуринша, директор Исследовательского департамента МВФ, мировая экономика продолжает восстанавливаться после пандемии, вторжения России в Украину и кризиса стоимости жизни.

В то же время во Всемирном банке считают, что в случае масштабирования военных действий на Ближнем востоке на фоне войны Израиля с группировкой ХАМАС вероятно существенное повышение цен на нефть.