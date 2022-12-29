Глави спецслужб США та Британії розповіли, як війна в Україні вплинула на західні розвідки

Видання наводить діалог голови британської агенції GCHQ Джеремі Флемінга і голови американської розвідки Авріл Гейнс в ефірі Radio BBC News, які вважають, що війна в Україні зробила революцію у розсекреченні і публікації розвідувальних даних і перевернула принципи, за якими спецслужби оприлюднюють свою інформацію.

Відзначається, що перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну Вашингтон та Лондон оприлюднили свою інформацію про плани Москви. На думку Флемінга, виник конфлікт нового типу, де розвідка відіграє найважливішу роль. Його слова підтвердила Гейнс, яка насправді зіграла ключову роль у розсекреченні та публікації секретних даних.

"Цей крок був покликаний стримати Росію. Ми, звичайно, намагалися протиставити свої дані тій дезінформації, яку поширювала Росія. Ми бачили, що Кремль намагається створити інформаційне тло для вторгнення і хотіли спростувати це, допомогти людям зрозуміти, що це хибна інформація. Ми змогли вплинути на ситуацію. Водночас ясно, що наш вплив був набагато більшим на Заході, ніж в інших куточках світу", - розповіла Гейнс.

Росія, за словами голови американської розвідки, також намагалася скористатися відкритими каналами інформації на Заході, аби просувати свій порядок денний та посилювати розбіжності в суспільстві.

"У результаті в деяких країнах почали вірити у хибні твердження Москви. Основні наративи Росії: США провокує конфлікт в Україні, НАТО та Україна ставлять умови та загрожують Росії, і це, у свою чергу, змушує останню зайняти ту позицію, яку вона зайняла", - пояснює Гейнс.

У Росії ж, на думку Гейнс, зусилля західних спецслужб "практично не дали результату" через жорсткий контроль Кремля над внутрішнім інформаційним простором.

"Авторитарні держави мають таку асиметричну перевагу, оскільки вони ефективно контролюють інформацію, яку отримує їхнє населення", - вважає Гейнс.

Сам Флемінг, який пропрацював у розвідці 30 років, сказав, що дав зелене світло оприлюдненню інформації, хоча більшість світу не повністю прийняла аргументи розвідки і не цілком повірила західній версії того, як розвиватиметься конфлікт. Тому варто звертатися до тих, хто перебуває поза межами урядів і спецслужб.

"Є різні союзники, які дозволяють довести, що нам можна довіряти. Тому важливу роль у конфлікті відіграють приватні компанії: вони можуть, наприклад, надавати супутникові знімки, які підтверджували заяви розвідки про нарощування російських військ біля кордонів, або допомагати Україні з кіберзахистом - цим займалися такі технічні гіганти, як Microsoft", - констатував Флемінг.