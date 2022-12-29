Главы спецслужб США и Британии рассказали, как война в Украине повлияла на западные разведки

Издание приводит диалог главы британского агентства GCHQ Джереми Флеминга и главы американской разведки Аврил Гейнс в эфире Radio BBC News, которые считают, что война в Украине совершила революцию в рассекречивании и публикации разведывательных данных и перевернула принципы, по которым спецслужбы обнародуют свою информацию.

Отмечается, что перед полномасштабным вторжением России в Украину Вашингтон и Лондон обнародовали свою информацию о планах Москвы. По мнению Флеминга, возник конфликт нового типа, где разведка играет важнейшую роль. Его слова подтвердила Гейнс, которая действительно сыграла ключевую роль в рассекречивании и публикации секретных данных.

"Этот шаг был призван сдержать Россию. Мы, конечно, пытались противопоставить свои данные той дезинформации, которую распространяла Россия. Мы видели, что Кремль пытается создать информационный фон для вторжения и хотели опровергнуть это, помочь людям понять, что это ложная информация. Мы смогли повлиять на ситуацию. В то же время ясно, что наше влияние было гораздо больше на Западе, чем в других уголках мира", - рассказала Гейнс.

Россия, по словам главы американской разведки, также пыталась воспользоваться открытыми каналами информации на Западе, чтобы продвигать свою повестку дня и усугублять разногласия в обществе.

"В результате в некоторых странах начали верить в ошибочные утверждения Москвы. Основные нарративы России: США провоцирует конфликт в Украине, НАТО и Украина ставят условия и угрожают России, и это, в свою очередь, заставляет последнюю занять ту позицию, которую она заняла", - объясняет Гейнс.

В России же, по мнению Гейнс, усилия западных спецслужб "практически не дали результата" из-за жесткого контроля Кремля над внутренним информационным пространством.

"Авторитарные государства имеют такое асимметричное преимущество, поскольку они эффективно контролируют информацию, получаемую их населением", - считает Гейнс.

Сам Флеминг, проработавший в разведке 30 лет, сказал, что дал зеленый свет обнародованию информации, хотя большинство мира не полностью приняло аргументы разведки и не полностью поверило западной версии того, как будет развиваться конфликт. Поэтому следует обращаться к тем, кто находится вне правительств и спецслужб.

"Есть разные союзники, которые позволяют доказать, что нам можно доверять. Поэтому важную роль в конфликте играют частные компании: они могут, например, предоставлять спутниковые снимки, подтверждающие заявления разведки о наращивании российских войск у границ, или помогать Украине с киберзащитой - этим занимались такие технические гиганты, как Microsoft", – констатировал Флеминг.