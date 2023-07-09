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Глави МЗС Туреччини та Росії поговорили після повернення командирів "Азову" в Україну

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Туреччина, Неділя 09 липня 2023 18:57
Глави МЗС Туреччини та Росії поговорили після повернення командирів "Азову" в Україну Фото: глава МЗС Туреччини переговорив з главою МЗС РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сьогодні, 9 липня, провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Під час зустрічі обговорили останні події в рамках Українсько-Стамбульської зернової угоди.

Це стало першою розмовою двох міністрів після вчорашнього повернення командирів "Азовсталі" з Туреччини до України.

Повернення командирів "Азовсталі"

У вересні минулого року між Україною і РФ відбувся обмін полоненими, під час якого російська сторона передала Туреччині п'ятьох командирів "Азовсталі" за умови, що до кінця війни вони перебуватимуть на території країни.

Зокрема, Туреччині було передано командира "Азова" Дениса Прокопенка, в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського, заступника командира "Азова" Святослава Паламара, старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка та командира 12-ї бригади Нацгвардії України Дениса Шлегу.

Сьогодні стало відомо, що вони повертаються з Туреччини до України.

Більше про захисників Маріуполя читайте у матеріалі РБК-Україна "Рік після "Азовсталі". Як захисники Маріуполя вийшли, але не здалися ворогові".

Істерика в Росії

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що повернення в Україну з Туреччини командирів "Азовсталі" нібито є порушенням домовленостей щодо обміну полоненими.

За словами Пєскова, командири "Азовсталі" нібито мали перебувати на території Туреччини до кінця війни.

Він додав, що російську сторону ніхто не поставив до відома про повернення командирів в Україну.

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