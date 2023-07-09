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Главы МИД Турции и России поговорили после возвращения командиров "Азова" в Украину

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Турция, Воскресенье 09 июля 2023 18:57
Главы МИД Турции и России поговорили после возвращения командиров "Азова" в Украину Фото: глава МИД Турции переговорил с главой МИД РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня, 9 июля, провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Во время встречи обсудили последние события в рамках Украинско-Стамбульского зернового соглашения.

Это стало первым разговором двух министров после вчерашнего возвращения командиров "Азовстали" из Турции в Украину.

Возвращение командиров "Азовстали"

В сентябре прошлого года между Украиной и РФ состоялся обмен пленными, в ходе которого российская сторона передала Турции пятерых командиров "Азовстали" при условии, что до конца войны они будут находиться на территории страны.

В частности, Турции были переданы командир "Азова" Денис Прокопенко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, заместитель командира "Азова" Святослав Паламар, старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Украины Денис Шлега.

Сегодня стало известно, что они возвращаются из Турции в Украину.

Больше о защитниках Мариуполя читайте в материале РБК-Украина "Год после "Азовстали". Как защитники Мариуполя вышли, но не сдались врагу".

Истерика в России

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что возвращение в Украину из Турции командиров "Азовстали" якобы является нарушением договоренностей по обмену пленными.

По словам Пескова, командиры "Азовстали" якобы должны были находиться на территории Турции до конца войны.

Он добавил, что российскую сторону никто не поставил в известность о возвращении командиров в Украину.

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