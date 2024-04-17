Глави МЗС країн "Великої сімки" засудять військову співпрацю Росії та КНДР, - Kyodo

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" мають намір "найрішучішим чином" засудити розширення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю на своїй зустрічі, яка відбудеться цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

Неназване джерело процитувало проект комюніке, який буде опубліковано в останній день триденних переговорів на італійському острові Капрі.

Зустріч міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" проходить на тлі побоювань, що передбачувані поставки північнокорейської зброї Росії в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН можуть допомогти російським військам у їхній затяжній війні в Україні.

За словами джерела, у комюніке міністри вимагатимуть негайного припинення експорту балістичних ракет із КНДР до Росії, одночасно підтверджуючи свою "тверду підтримку" Україні.

Очікується, що країни G7 підтвердять свої зобов'язання щодо зміцнення кіберзахисту України, при цьому міністри наголосять на тому, що нові технології, включаючи штучний інтелект, можуть бути використані як "інструмент" для підриву демократії, повідомило джерело.

Міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава та держсекретар США Ентоні Блінкен візьмуть участь у майбутній зустрічі G7 під головуванням міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні. За словами джерела, очікується участь глави МЗС України Дмитра Кулеби.