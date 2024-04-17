Главы МИД стран "Большой семерки" осудят военное сотрудничество России и КНДР, - Kyodo

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" намерены "самым решительным образом" осудить расширение военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей на своей встрече, которая состоится на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

Неназванный источник процитировал проект коммюнике, который будет опубликован в последний день трехдневных переговоров на итальянском острове Капри.

Встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки" проходит на фоне растущих опасений, что предполагаемые поставки северокорейского оружия России в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН могут помочь российским войскам в их затяжной войне на Украине.

По словам источника, в коммюнике министры потребуют немедленного прекращения экспорта баллистических ракет из КНДР в Россию, одновременно подтверждая свою "твердую поддержку" Украине.

Ожидается, что страны G7 подтвердят свои обязательства по укреплению киберзащиты Украины, при этом министры сделают акцент на том, что новые технологии, включая искусственный интеллект, могут быть использованы в качестве "инструмента" для подрыва демократии, сообщил источник.

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава и госсекретарь США Энтони Блинкен примут участие в предстоящей встрече G7 под председательством министра иностранных дел Италии Антонио Таяни. По словам источника, ожидается также участие главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.