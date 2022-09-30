Глави МЗС країн "Великої сімки" анонсували нові санкції проти Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми ніколи не визнаємо ні ці анексії, ні бутафорські "референдуми", проведені під дулом пістолета", - йдеться у спільній заяві глав МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США та Європейського Союзу.

Крім того, дипломати анонсували нові економічні санкції проти Росії, а також фізичних та юридичних осіб усередині країни та за її межами, які надають політичну чи економічну підтримку війні проти України.