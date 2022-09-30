Главы МИД стран "Большой семерки" анонсировали новые санкции против России

Министры иностранных дел стран G7 осудили аннексию Россией оккупированных областей и пообещали ввести новые санкции против Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы никогда не признаем ни эти аннексии, ни бутафорские "референдумы", проведенные под дулом пистолета", - говорится в совместном заявлении глав МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и Европейского Союза.
Кроме того, дипломаты анонсировали новые экономические санкции против России, а также физических и юридических лиц внутри страны и за ее пределами, которые оказывают политическую, или экономическую поддержку войне против Украины.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты ввели санкции против России за аннексию украинских территорий. В списки вошли представители бизнеса, российские военные и политики.
Также мы писали, что Канада ввела новые санкции против России из-за проведения "референдумов" в Украине. В списки вошли представители детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций".
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