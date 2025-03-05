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Глави МЗС країн НАТО проведуть першу очну зустріч після переобрання Трампа

Фото: глави МЗС країн НАТО зустрінуться у квітні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться у квітні. Це буде перша очна зустріч глав МЗС після переобрання Дональда Трампа президентом США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Альянсу.

"Міністри закордонних справ країн Альянсу зустрінуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 3-4 квітня 2025 року. Засідання проходитимуть під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте", - йдеться в повідомленні.

Це буде перша зустріч глав МЗС країн-членів НАТО після повернення Трампа до Білого дому. В ній очікується участь нового державного секретаря США Марко Рубіо.

Зустріч відбудеться напередодні саміту лідерів країн НАТО, що запланований на кінець червня в Гаазі у Нідерландах. 

Суперечки між Трампом та Європою

Президент США Дональд Трамп до перемоги на виборах звинувачував Європу у тому, що вона менше витрачає грошей на підтримку України, ніж США. Крім того, він вимагає від інших союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

Також на Мюнхенській конференції з безпеки спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу за столом переговорів щодо України. Це викрило критику серед країн ЄС.

Днями у Лондоні відбувся саміт щодо України. Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що Великобританія та Франція разом з Україною працюватимуть над планом щодо України. Потім його представлять США.

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НАТОСполучені Штати АмерикиДональд ТрампМарк Рютте