Глави МЗС країн НАТО проведуть першу очну зустріч після переобрання Трампа

Міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться у квітні. Це буде перша очна зустріч глав МЗС після переобрання Дональда Трампа президентом США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Альянсу.
"Міністри закордонних справ країн Альянсу зустрінуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 3-4 квітня 2025 року. Засідання проходитимуть під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте", - йдеться в повідомленні.
Це буде перша зустріч глав МЗС країн-членів НАТО після повернення Трампа до Білого дому. В ній очікується участь нового державного секретаря США Марко Рубіо.
Зустріч відбудеться напередодні саміту лідерів країн НАТО, що запланований на кінець червня в Гаазі у Нідерландах.
Президент США Дональд Трамп до перемоги на виборах звинувачував Європу у тому, що вона менше витрачає грошей на підтримку України, ніж США. Крім того, він вимагає від інших союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.
Також на Мюнхенській конференції з безпеки спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу за столом переговорів щодо України. Це викрило критику серед країн ЄС.
Днями у Лондоні відбувся саміт щодо України. Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що Великобританія та Франція разом з Україною працюватимуть над планом щодо України. Потім його представлять США.
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