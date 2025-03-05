Главы МИД стран НАТО проведут первую очную встречу после переизбрания Трампа

"Министры иностранных дел стран Альянса встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 3-4 апреля 2025 года. Заседания будут проходить под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте", - говорится в сообщении.

Это будет первая встреча глав МИД стран-членов НАТО после возвращения Трампа в Белый дом. В ней ожидается участие нового государственного секретаря США Марко Рубио.

Встреча состоится накануне саммита лидеров стран НАТО, который запланирован на конец июня в Гааге в Нидерландах.