Глави МЗС країн НАТО обговорять вступ України до альянсу

Він зазначив, що протягом останніх місяців члени НАТО та партнер надали Україні безпрецедентний рівень підтримки і підтримала її прагнення приєднатися до альянсу.

"Ми також обговоримо прагнення України до членства, і всі члени альянсу погоджуються, що двері НАТО відкриті для нових членів. Усі члени альянсу також погоджуються, що Україна стане членом альянсу", - сказав генсек.

При цьому Столтенберг наголосив, що "Москва не має права вето проти розширення НАТО". Водночас, за словами генсека, пріоритетом наразі залишається допомога Україні та її перемога у війні.

"Столтенберг.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у липні цього року у Вільнюсі пройде саміт країн НАТО. Україна очікує, що альянс підтвердить свою підтримку і ухвалить політичне рішення - надасть графік вступу до НАТО та чіткий алгоритм дій.

Крім того, Україна хоче гарантій безпеки від НАТО і відкидає альтернативні варіанти членства. Західні ЗМІ повідомляли, що партнери хочуть запропонувати Україні модель гарантій безпеки на зразок тієї, яку має Ізраїль, а головним гарантом можуть стати США.

Детальніше про очікування України від саміту НАТО - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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