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Главы МИД стран НАТО обсудят вступление Украины в альянс

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министры иностранных дел стран НАТО обсудят перспективы вступления Украины в альянс. Заседание состоится сегодня, 1 июня, в Осло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга перед встречей.

Он отметил, что в последние месяцы члены НАТО и партнеры предоставили Украине беспрецедентный уровень поддержки и поддержала ее стремление присоединиться к альянсу.

"Мы также обсудим стремление Украины к членству, и все члены альянса соглашаются, что двери НАТО открыты для новых членов. Все члены альянса также соглашаются, что Украина станет членом альянса", - сказал генсек.

При этом Столтенберг подчеркнул, что "Москва не имеет права вето против расширения НАТО". В то же время, по словам генсека, приоритетом остается помощь Украине и ее победе в войне.

Столтенберг.

Что этому предшествовало

Напомним, в июле этого года в Вильнюсе пройдет саммит стран НАТО. Украина ожидает, что альянс подтвердит свою поддержку и примет политическое решение - предоставит график вступления в НАТО и четкий алгоритм действий.

Кроме того, Украина хочет гарантий безопасности от НАТО и исключает альтернативные варианты членства. Западные СМИ сообщали, что партнеры хотят предложить Украине модель гарантий безопасности наподобие той, которую имеет Израиль, а главным гарантом могут стать США.

Подробнее об ожиданиях Украины от саммита НАТО - читайте в материале РБК-Украина.

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