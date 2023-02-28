Глави МЗС країн G20 обговорять війну в Україні на засіданні в Індії
Війна в Україні стане однією з головних тем на зустрічі міністрів закордонних справ країн G20, яка відбудеться 1-2 березня у Нью-Делі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.
У заході візьмуть участь голови дипломатії Росії, США, Великої Британії та Китаю, а також представники 40 країн та міжнародних організацій. У рамках зустрічі також планується кулуарна зустріч міністрів закордонних справ "четвірки" - США, Індії, Австралії та Японії.
За словами чиновника, війна в Україні стане головним пунктом порядку денного. Крім цього, будуть підніматися питання змін клімату та зросту заборгованості третіх країн.
"Нью-Делі має намір продовжувати грати голос глобального Півдня та піднімати питання, що стосуються регіону", - додав він.
Експерта з дипломаті Аніл Вадхва вважає, що малоймовірно, що міністри закордонних справ G20 зможуть домовитись про загальні формулювання, які пропонують шляхи та механізми врегулювання ситуації в Україні.
"Причин багато, але найважливіша проблема полягає в тому, що ситуація в Україні стала надзвичайно нестабільною", - зазначив він.
Нагадаємо, що всі члени G20 погодилися рішуче засудити війну проти України, окрім Росії та Китаю.
Міністр фінансів США Джанет Єллен на фінансовому саміті G20 в індійському Бангалорі назвала представників Росії співучасниками військових злочинів.
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