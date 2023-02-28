ua ru
Вт, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глави МЗС країн G20 обговорять війну в Україні на засіданні в Індії

Новость на русском →
Індія, Вівторок 28 лютого 2023 03:48
Глави МЗС країн G20 обговорять війну в Україні на засіданні в Індії Фото: міністри закордонних справ країн G20 обговорять війну в Україні (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Війна в Україні стане однією з головних тем на зустрічі міністрів закордонних справ країн G20, яка відбудеться 1-2 березня у Нью-Делі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

У заході візьмуть участь голови дипломатії Росії, США, Великої Британії та Китаю, а також представники 40 країн та міжнародних організацій. У рамках зустрічі також планується кулуарна зустріч міністрів закордонних справ "четвірки" - США, Індії, Австралії та Японії.

За словами чиновника, війна в Україні стане головним пунктом порядку денного. Крім цього, будуть підніматися питання змін клімату та зросту заборгованості третіх країн.

"Нью-Делі має намір продовжувати грати голос глобального Півдня та піднімати питання, що стосуються регіону", - додав він.

Експерта з дипломаті Аніл Вадхва вважає, що малоймовірно, що міністри закордонних справ G20 зможуть домовитись про загальні формулювання, які пропонують шляхи та механізми врегулювання ситуації в Україні.

"Причин багато, але найважливіша проблема полягає в тому, що ситуація в Україні стала надзвичайно нестабільною", - зазначив він.

Нагадаємо, що всі члени G20 погодилися рішуче засудити війну проти України, окрім Росії та Китаю.

Міністр фінансів США Джанет Єллен на фінансовому саміті G20 в індійському Бангалорі назвала представників Росії співучасниками військових злочинів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G20 Війна в Україні
NEWS
Ситуація складна: Маляр розповіла про обстановку на Донбасі та втрати ворога
Ситуація складна: Маляр розповіла про обстановку на Донбасі та втрати ворога
DAILY
Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"