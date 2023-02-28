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Главы МИД стран G20 обсудят войну в Украине на заседании в Индии

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Индия, Вторник 28 февраля 2023 03:48
Главы МИД стран G20 обсудят войну в Украине на заседании в Индии Фото: министры иностранных дел стран G20 обсудят войну в Украине (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Война в Украине станет одной из главных тем на встрече министров иностранных дел стран G20, которая состоится 1-2 марта в Нью-Дели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

В мероприятии примут участие главы дипломатии России, США, Великобритании и Китая, а также представители 40 стран и международных организаций. В рамках встречи также планируется кулуарная встреча министров иностранных дел "четверки" – США, Индии, Австралии и Японии.

По словам чиновника, война в Украине станет главным пунктом повестки дня. Кроме того, будут подниматься вопросы изменения климата и роста задолженности третьих стран.

"Нью-Дели намерен продолжать играть голос глобального Юга и поднимать вопросы, касающиеся региона", - добавил он.

Эксперта по дипломатие Анил Вадхва считает, что маловероятно, что министры иностранных дел G20 смогут договориться об общих формулировках, предлагающих пути и механизмы урегулирования ситуации в Украине.

"Причин много, но самая важная проблема в том, что ситуация в Украине стала чрезвычайно нестабильной", - отметил он.

Напомним, что все члены G20 согласились решительно осудить войну против Украины, кроме России и Китая.

Министр финансов США Джанет Йеллен на финансовом саммите G20 в индийском Бангалоре назвала представителей России соучастниками военных преступлений.

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