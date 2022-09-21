Голови МЗС країн ЄС проведуть екстрену зустріч та обговорять санкції проти Росії, - Боррель

"Сьогодні одразу ж після того, як я почув слова пана Путіна (президента РФ Володимира Путіна - ред.), я скликав позачергову неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС з метою узгодження спільної позиції. Загальна позиція, я впевнений, може бути коротко сформульована так: нас не залякали, ми продовжуватимемо нашу повну підтримку українського суверенітету та демократії і продовжуватимемо працювати над тим, щоб ця війна припинилася", - підкреслив Боррель.

За його словами, питання санкцій також "очевидно стане предметом обговорень міністрів".

"Ми раніше попереджали, що у разі цих "референдумів" і у разі анексії будуть нові санкції. І ми почнемо пропонувати, що робити із санкціями", - зазначив чиновник.