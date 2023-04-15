Глави МЗС G7 обговорять війну Росії проти України та загрози Пекіна щодо Тайваню

Триденна зустріч у курортному місті Каруїдзава також відбувається на тлі побоювань, що позиція деяких європейських лідерів G7, зокрема президента Франції Еммануеля Макрона, може бути сприйнята слабкою щодо загроз Пекіна проти Тайваню.

В останні дні Китай проводив військові навчання навколо Тайваню, який він вважає своїм, і ніколи не відмовлявся від застосування сили для встановлення контролю за демократично керованим островом.

"Безпека Європи та безпека Індо-Тихоокеанського регіону не можна обговорювати окремо - вони переплітаються один з одним", - заявив про майбутню зустріч представник міністерства закордонних справ Японії на умовах анонімності.

Зустріч, у якій беруть участь міністри зі США, Японії, Німеччини, Великобританії, Франції, Канади, Італії та представник Європейського Союзу, проходить перед самітом лідерів, який прем'єр-міністр Фуміо Кісіда проведе у Хіросімі наступного місяця.

Кісіда відвідав Україну у березні, у цей же час голова КНР Сі Цзіньпін зустрічався у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним.

Війна викликала рідкісну підтримку України в пацифістській Японії, причому багато японців розглядають вторгнення Росії як свідчення потенційної загрози сусідньому Тайваню з боку наполегливого Китаю.

"Одна з причин, через яку Японія так сильно підтримує Україну, полягає в тому, що вони хочуть... ширшої підтримки Заходу, коли йдеться про питання Східної Азії", - сказав Джеймс Браун, професор політології в університеті Temple у Японії.

Вашингтон намагається зміцнити відданість G7 подальшим діям, щоб утримати Китай від кроків щодо зміни політичного статус-кво на самоврядному острові, повідомило агентство Reuters дипломатичне джерело в США на умовах анонімності.

За словами Брауна, для G7 буде подвійно важливо підтвердити свою солідарність і підтримати Україну, враховуючи сумніви щодо позиції Європи щодо Китаю після того, як Макрон застеріг від залучення до якоїсь кризи через Тайвань.

"Велика сімка" була важливим партнером у притягненні Росії до відповідальності за її агресію в Україні, - заявив у понеділок заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Патель. Не сумніваюся, що "Велика сімка" продовжить відігравати важливу роль, у тому числі і на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ".

Заходи безпеки на зустрічі не змінилися, заявило міністерство закордонних справ Японії після паніки у суботу, коли чоловік покинув димову шашку, коли прем'єр-міністр Кісіда проводив передвиборчу кампанію у західній Японії. Прем'єр-міністр Японії не постраждав, а підозрюваного заарештували.