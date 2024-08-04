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Главы МИД G7 обсудили шаги для деэскалации кризиса на Ближнем Востоке

Воскресенье 04 августа 2024 22:40
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Главы МИД G7 обсудили шаги для деэскалации кризиса на Ближнем Востоке Фото: флаги стран G7 (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 4 августа, министры иностранных дел стран G7 провели телефонный разговор по ситуации на Ближнем Востоке.

Передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

Как сообщается, госсекретарь Энтони Блинкен и его коллеги из G7 обсуждали срочную необходимость деэскалации на Ближнем Востоке.

В частности, стороны говорили о продолжающихся усилиях для соглашения о прекращении огня между группировкой "ХАМАС" и Израилем, что гарантировало бы освобождение заложников и увеличение объемов гуманитарной помощи, поступающей в Газу.

Также обсуждалось, как прекращение огня в Газе откроет возможность большего мира и стабильности в регионе

Кроме того, Блинкен и главы МИД подтвердили свою приверженность безопасности Израиля и призвали все стороны к максимальной сдержанности, чтобы не допустить экскалации конфликта.

Напомним, что Израиль готовится к многодневной ракетной и беспилотной атаке со стороны Ирана и "Хезболлы" в ответ на убийство высокопоставленного командиры "Хезболлы" и лидера ХАМАС на прошлой неделе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США и Израиль ожидают удар Ирана в понедельник, 5 августа. Американские чиновники ожидают, что ответные действия Ирана будут осуществляться по тому же сценарию, что и нападение на Израиль 13 апреля.

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