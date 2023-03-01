Глави МЗС G20 на саміті в Індії обговорять війну Росії з Україною та її економічні наслідки

"Так, враховуючи характер та розвиток ситуації у російсько-українському конфлікті, це буде важливий пункт для обговорення", - заявив міністр журналістам.

За його словами, "питанням щодо продовольчої, енергетичної безпеки", впливу конфлікту на ці економічні проблеми також буде приділено "належну увагу".

У зустрічі візьмуть участь 40 делегацій, зокрема міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган.

G20 включає багаті країни G7, а також Росію, Китай, Індію, Бразилію, Австралію і Саудівську Аравію та інші країни.

Саміт почався за кілька днів після зустрічі фінансових керівників країн G20 у Бангалорі, яка була затьмарена війною Росії проти України.