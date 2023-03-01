RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Главы МИД G20 на саммите в Индии обсудят войну России с Украиной и ее экономические последствия

Фото: война России и против Украины станет центрально темой саммита G20 в Индии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российско-украинский "конфликт" станет важной частью обсуждений на встрече министров иностранных дел G20, но принимающая Индия уверена, что экономические проблемы, созданные войной, получат не меньшее внимание.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Винай Кватра, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Да, учитывая характер и развитие ситуации в российско-украинском конфликте, это будет важный пункт для обсуждения", - заявил министр журналистам.

По его словам, "вопросам, касающимся продовольственной, энергетической безопасности", влиянию конфликта на эти экономические проблемы, также будет уделено "должное внимание".

Во встрече примут участие 40 делегаций, в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

G20 включает в себя богатые страны G7, а также Россию, Китай, Индию, Бразилию, Австралию и Саудовскую Аравию и другие страны.

Саммит проходит через несколько дней после встречи финансовых руководителей стран G20 в Бангалоре, которая была омрачена войной России против Украины.

Отметим, Китай вместе с Россией отказался подписать итоговое заявление финансовых лидеров в Бангалоре.

Читайте РБК-Украина в Google News
G20Война России против Украины