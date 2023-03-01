Главы МИД G20 на саммите в Индии обсудят войну России с Украиной и ее экономические последствия

"Да, учитывая характер и развитие ситуации в российско-украинском конфликте, это будет важный пункт для обсуждения", - заявил министр журналистам.

По его словам, "вопросам, касающимся продовольственной, энергетической безопасности", влиянию конфликта на эти экономические проблемы, также будет уделено "должное внимание".

Во встрече примут участие 40 делегаций, в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

G20 включает в себя богатые страны G7, а также Россию, Китай, Индию, Бразилию, Австралию и Саудовскую Аравию и другие страны.

Саммит проходит через несколько дней после встречи финансовых руководителей стран G20 в Бангалоре, которая была омрачена войной России против Украины.