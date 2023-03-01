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Главы МИД G20 на саммите в Индии обсудят войну России с Украиной и ее экономические последствия

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Индия, Среда 01 марта 2023 11:49
Главы МИД G20 на саммите в Индии обсудят войну России с Украиной и ее экономические последствия Фото: война России и против Украины станет центрально темой саммита G20 в Индии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российско-украинский "конфликт" станет важной частью обсуждений на встрече министров иностранных дел G20, но принимающая Индия уверена, что экономические проблемы, созданные войной, получат не меньшее внимание.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Винай Кватра, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Да, учитывая характер и развитие ситуации в российско-украинском конфликте, это будет важный пункт для обсуждения", - заявил министр журналистам.

По его словам, "вопросам, касающимся продовольственной, энергетической безопасности", влиянию конфликта на эти экономические проблемы, также будет уделено "должное внимание".

Во встрече примут участие 40 делегаций, в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

G20 включает в себя богатые страны G7, а также Россию, Китай, Индию, Бразилию, Австралию и Саудовскую Аравию и другие страны.

Саммит проходит через несколько дней после встречи финансовых руководителей стран G20 в Бангалоре, которая была омрачена войной России против Украины.

Отметим, Китай вместе с Россией отказался подписать итоговое заявление финансовых лидеров в Бангалоре.

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G20 Война России против Украины
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