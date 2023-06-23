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Глави МЗС ЄС наступного тижня обговорять війну в Україні

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П'ятниця 23 червня 2023 19:56
Глави МЗС ЄС наступного тижня обговорять війну в Україні Фото: Глави МЗС ЄС наступного тижня обговорять війну в Україні (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Рада міністрів Європейського союзу із закордонних справ обговорить війну Росії в понеділок, 26 червня, на засіданні в Люксембурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

"Рада міністрів закордонних справ зустрінеться в Люксембурзі, щоб обговорити російську агресію проти України", - йдеться в повідомленні.

Після цього міністри ЄС обміняються думками щодо відносин між ЄС і країнами Латинської Америки та Карибського басейну, а також проведуть дебати щодо цифрової дипломатії і, як очікується, затвердять висновки з цього питання.

Крім того, Рада Євросоюзу обговорить Туніс, Вірменію та Азербайджан, а також діалог між Сербією і Косово.

Санкції ЄС проти Росії

Європейський Союз запровадив уже одинадцять пакетів санкцій за російську агресію проти України. Сьогодні набув чинності останній пакет.

Нові санкції продовжують попередні, обмежують експорт товарів подвійного вжитку, які Росія може використовувати для виробництва зброї. Також до списку санкцій потрапили нові російські оборонні компанії.

Крім цього ЄС обмежує лазівки, які Росія використовує для обходу введених санкцій.

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