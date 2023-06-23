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Главы МИД ЕС на следующей неделе обсудят войну в Украине

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Пятница 23 июня 2023 19:56
Главы МИД ЕС на следующей неделе обсудят войну в Украине Фото: Главы МИД ЕС на следующей неделе обсудят войну в Украине (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Совет министров Европейского союза по иностранным делам обсудит войну России в понедельник, 26 июня, на заседании в Люксембурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Совет министров иностранных дел встретится в Люксембурге, чтобы обсудить российскую агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

После этого министры ЕС обменяются мнениями по поводу отношений между ЕС и странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также проведут дебаты по цифровой дипломатии и, как ожидается, утвердят выводы по этому вопросу.

Кроме того, Совет Евросоюза обсудит Тунис, Армению и Азербайджан, а также диалог между Сербией и Косово.

Санкции ЕС против России

Европейский союз ввел уже одиннадцать пакетов санкций за российскую агрессию против Украины. Сегодня вступил в силу последний пакет.

Новые санкции продолжают предыдущие, ограничивают экспорт товаров двойного потребления, которые Россия может использовать для производства оружия. Также в санкционный список попали новые российские оборонные компании.

Помимо этого ЕС ограничивает лазейки, используемые Россией для обхода введенных санкций.

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