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Главаря казаков "ЛНР" приговорили к 10 годам заключения

Новости » Общество     05.03.2020 - 16:35
Главаря казаков "ЛНР" приговорили к 10 годам заключения
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Житель Бердянска в апреле 2014 года присоединился к боевикам так называемой "ЛНР"

Бердянский районный суд Запорожской области заочно приговорил к десяти годам тюремного заключению главаря так называемого "Свердловского казацкого полка ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, житель Бердянска в апреле 2014 года присоединился к боевикам так называемой "Луганской Народной Республики".

"Находясь в составе одного из бандформирований он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Впоследствии злоумышленник перешел в так называемый "Свердловский казацкий полк ЛНР", где продолжил противоправную деятельность и вскоре был назначен главарем этой группировки", - говорится в сообщении.

Бердянский районный суд Запорожской области заочно признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник сейчас находится в розыске.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения приговора к исполнению.

Напомним, в Донецкой области пограничники задержали боевика так называемой "ДНР", который скрывался от правосудия. Пограничники задержали мужчину, который в 2014 году принимал активное участие в преступлениях на Донбассе в составе террористической организации "ДНР". Боевику сообщено о подозрении.

Кроме того, правоохранители со склада Объединенных сил задержали двух подозреваемых в причастности к террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР". Граждан задержали на блокпосте вблизи Мариуполя во время проверки документов пассажиров двух рейсовых автобусов.

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