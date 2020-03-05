Ватажка козаків "ЛНР" засудили до 10 років ув'язнення

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Мешканець Бердянська у квітні 2014 року приєднався до бойовиків так званої "ЛНР"

Бердянський районний суд Запорізької області заочно засудив до десяти років ув'язнення ватажка так званого "Свердловського козацького полку ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу СБУ.

Як зазначається, мешканець Бердянська у квітні 2014 року приєднався до бойовиків так званої "Луганської Народної Республіки".

"Перебуваючи у складі одного з бандформувань він брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Згодом зловмисник перейшов до так званого "Свердловського козацького полку ЛНР", де продовжив протиправну діяльність і невдовзі був призначений ватажком цього угруповання", - йдеться у повідомленні.

Бердянський районний суд Запорізької області заочно визнав бойовика винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичні організації) Кримінального кодексу України. Зловмисник наразі перебуває у розшуку.

Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання.

Нагадаємо, у Донецькій області прикордонники затримали бойовика так званої "ДНР", який переховувався від правосуддя. Прикордонники затримали чоловіка, який у 2014 році брав активну участь у злочинах на Донбасі у складі терористичної організації "ДНР". Бойовику повідомлено про підозру.

Крім того, правоохоронці зі складу Об'єднаних сил затримали двох підозрюваних у причетності до терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". Громадян затримали на блокпості поблизу Маріуполя під час перевірки документів пасажирів двох рейсових автобусів.