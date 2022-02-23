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Главари "ЛДНР" обратились к Путину за военной помощью

Автор: Дмитрий Левицкий

Главари "ДНР" и "ЛНР", Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину за военной помощью. Накануне Путин получил разрешение на применение российских войск за пределами России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова, которого цитирует российское издание ТАСС.

Кремль также опубликовал фотографии обращений главарей "ЛДНР" к Путину. В обращениях говорится, что боевики просят Россию "оказать помощь в отражении агрессии Вооруженных сил Украины".

Напомним, вчера Путин обратился к парламенту РФ с просьбой предоставить ему разрешение на применение российских войск за рубежом. Парламент предоставил ему такие полномочия, но соответствующих решений президент РФ пока не принимал.

Кроме того, вчера Путин рассказал, как далеко могут зайти российские войска на Донбассе в случае "помощи" так называемым "ЛДНР".

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Владимир ПутинДонбассДНРЛНРВторжение России в Украину