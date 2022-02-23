Ватажки "ЛДНР" звернулися до Путіна за військовою допомогою

Ватажки "ДНР" та "ЛНР", Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік, звернулися до президента Росії Володимира Путіна за військовою допомогою. Напередодні Путін отримав дозвіл на застосування російських військ за межами Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова, якого цитує російське видання ТАСС .

Кремль також опублікував фотографії звернень ватажків "ЛДНР" до Путіна. У зверненнях говориться, що бойовики просять Росію "надати допомогу у відбитті агресії Збройних сил України".

Нагадаємо, вчора Путін звернувся до парламенту РФ з проханням надати йому дозвіл на застосування російських військ за кордоном. Парламент надав йому такі повноваження, але відповідних рішень президент РФ поки не приймав.

Крім того, вчора Путін розповів, як далеко можуть зайти російські війська на Донбасі у випадку "допомоги" так званим "ЛДНР".