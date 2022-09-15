Главарь "ЛНР" признал, что ВСУ подошли к границам Луганской области, но "паники нет"

Главарь оккупантов заявил, что "ситуация напряженная", но традиционно заверил, что "паники нет".

"Хочу заверить, что оснований для паники нет. Определенных успехов противник достиг. Практически на сегодняшний день он находится у границ "ЛНР", но оснований для паники нет", - сказал Пасечник.

Какая ситуация в Луганской области

Российские войска и боевики захватили почти всю территорию области, украинские защитники контролируют лишь несколько сел. Однако на фоне контрнаступления в Харьковской области ВСУ имеют некоторые успехи на Донбассе.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что освобождение региона может начаться после деоккупации Лимана Донецкой области. Он призвал местных жителей приготовиться к возможным боевым действиям.

Фото: карта боевых действий на Донбассе (deepstatemap.live)

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