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Ватажок "ЛНР" визнав, що ЗСУ підійшли до кордонів Луганської області, але "паніки немає"

Фото: ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник (twitter com glavalnr)
Автор: Наталія Юрченко

Ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник визнав успіхи українських військових. Він стверджує, що ЗСУ знаходяться біля кордонів з Луганською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ставленика Кремля.

Ватажок окупантів заявив, що "ситуація напружена", але традиційно запевнив, що "паніки немає".

"Хочу запевнити, що підстав для паніки нема. Певних успіхів супротивник досяг. Практично на сьогоднішній день він знаходиться біля кордонів "ЛНР", але підстав для паніки немає", - сказав Пасічник.

Яка ситуація у Луганській області

Російські війська та бойовики захопили майже всю територію області, українські захисники контролюють лише декілька сіл. Проте на фоні контрнаступу у Харківській області ЗСУ мають деякі успіхи на Донбасі.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначав, що звільнення регіону може початися після деокупації Лиману Донецької області. Він закликав місцевих жителів приготуватися до можливих бойових дій.

Фото: карта бойових дій на Донбасі (deepstatemap.live)

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