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Главарь "ЛНР" тоже объявил эвакуацию населения в Россию. И мобилизацию боевиков

Автор: Артем Горовенко

На фоне обострения на Донбассе главарь так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник тоже объявил эвакуацию населения. Местных жителей намерены вывозить на территорию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

"Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска", - заявил Пасечник.

По его словам, Россия готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей отдельных районов Луганской области. Кроме того, он призвал "всех, кто способен держать в руках оружие, встать на защиту своей земли".

Напомним, ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин объявил массовую эвакуацию населения на территорию Ростовской области (Российская Федерация).

Тем временем украинская сторона опровергает информацию о якобы наступлении на оккупированные районы.

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