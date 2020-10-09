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С главами ОГА будут проводить по три совещания в неделю из-за роста коронавируса

Киев, Пятница 09 октября 2020 13:52
С главами ОГА будут проводить по три совещания в неделю из-за роста коронавируса
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Украины будет проводить регулярные селекторные совещания с главами областных государственных администраций в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Такие совещания будут проводиться трижды в неделю.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны.

Совещания будут проводиться под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля и с участием секретаря СНБО Алексея Данилова.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 5804 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд. С начала пандемии в стране заболели уже более 250 тысяч человек.

По словам министра Кабмина Олега Немчинова, рост заболеваемости коронавирусом связан с тем, что местные политики выбрали приоритетом выборы, вместо здоровья граждан.

При этом, несмотря на рост заболеваемости, правительство не видит оснований для введения чрезвычайного положения в Украине.

Также РБК-Украина писало, что в СНБО прогнозируют дальнейший рост заболеваемости коронавирусом в связи с несоблюдением карантинных ограничений в регионах.

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