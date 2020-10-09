Немчинов о вспышке COVID-19: политики выбрали выборы вместо здоровья граждан

Фото: Олег Немчинов (Униан)

Вспышка коронавируса в Украине связана с активностью местных политиков накануне выборов 25 октября. Рост числа новых случаев заболевания фиксируют в городах, где накануне проходили концерты.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Он отметил, сейчас большой рост заболеваемости фиксируют в Харькове, где за сутки заболели почти 500 человек, а накануне провели концерт. Также похожая ситуация и в Днепре, где за вчера заболели около 300 человек и также недавно проходил концерт.

"У меня есть ощущение, что у нас безответственные руководители в городах. Это полная безответственность местных политиков, которые поставили местные выборы главнее чем здоровье своих граждан", - сказал Немчинов.

Министр добавил, что уже возбуждено дело в связи с проведением концерта в Одессе и в случае, если будет доказано, что результатом такого мероприятия стала смерть человека, организаторам грозит уголовная ответственность.

Ранее РБК-Украина писало, что полиция также открыла уголовное дело из-за проведения концерта в Харькове по статье о нарушении санитарных норм.

Также сообщалось, что в Министерстве здравоохранения возмутились проведением концерта в Днепре, несмотря на карантин.

Напомним, за сутки в Украина зафиксировали новый антирекорд по числу новых случаев коронавируса - заболели 5804 человека. Больше всего случаев в Харьковской области, Киеве, Одесской, Тернопольской областях.