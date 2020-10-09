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З главами ОДА проводитимуть по три наради в тиждень через зростання коронавірусу

Київ, П'ятниця 09 жовтня 2020 13:52
З главами ОДА проводитимуть по три наради в тиждень через зростання коронавірусу
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Уряд України буде проводити регулярні селекторні наради з главами обласних державних адміністрацій у зв'язку з ростом захворюваності коронавірусом. Такі наради будуть проводитися тричі на тиждень.

Про це повідомили в прес-службі Ради національної безпеки і оборони.

Наради будуть проводитися під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і за участю секретаря РНБО Олексія Данілова.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 5804 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд. З початку пандемії в країні захворіли вже понад 250 тисяч осіб.

За словами міністра Кабміну Олега Немчінова, зростання захворюваності коронавірусом пов'язане з тим, що місцеві політики вибрали пріоритетом вибори, замість здоров'я громадян.

При цьому, попри зростання захворюваності, уряд не бачить підстав для введення надзвичайного стану в Україні.

Також РБК-Україна писало, що в РНБО прогнозують подальше зростання захворюваності коронавірусом в зв'язку з недотриманням карантинних обмежень в регіонах.

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