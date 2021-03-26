Главам общественной организации Медведчука "Украинский выбор" объявили подозрения

Им инкриминируют государственную измену и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. По данным следствия, представители этого движения способствовали оккупации Крыма.

Двое подозреваемых входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", сообщают в Офисе генпрокурора. Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение НВФ, другой был руководителем подразделения "Славянский щит".

По данным следствия, они принимали активное участие в организации и проведении незаконного "референдума" на территории полуострова.

"В том числе, в качестве наблюдателей на "участках" в составе незаконных избирательных комиссий, а также подозреваемые обеспечивали охрану участков и беспрепятственное проведение "референдума" в городе Севастополь", - говорится в сообщении.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что один из руководителей участвовал в проведении митингов в поддержку оккупации полуострова Российской Федерацией.

"Это подтверждается заключением судебно-лингвистической семантико-текстуальной экспертизы Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз", - отметили в ОГУ.

Также подозреваемые были награждены представителями РФ медалями "За возвращение Крыма", добавили в прокуратуре.

Вчера источники РБК-Украина сообщали, что СБУ проводила обыски в общественной организации Медведчука "Украинский выбор". Позже это официально подтвердили в СБУ.