Главам общественной организации Медведчука "Украинский выбор" объявили подозрения

Офис генпрокурора сообщил о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор", лидером которого является нардеп Виктор Медведчук. Их подозревают в участии в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму.
Им инкриминируют государственную измену и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. По данным следствия, представители этого движения способствовали оккупации Крыма.
Двое подозреваемых входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", сообщают в Офисе генпрокурора. Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение НВФ, другой был руководителем подразделения "Славянский щит".
По данным следствия, они принимали активное участие в организации и проведении незаконного "референдума" на территории полуострова.
"В том числе, в качестве наблюдателей на "участках" в составе незаконных избирательных комиссий, а также подозреваемые обеспечивали охрану участков и беспрепятственное проведение "референдума" в городе Севастополь", - говорится в сообщении.
Кроме того, в прокуратуре сообщили, что один из руководителей участвовал в проведении митингов в поддержку оккупации полуострова Российской Федерацией.
"Это подтверждается заключением судебно-лингвистической семантико-текстуальной экспертизы Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз", - отметили в ОГУ.
Также подозреваемые были награждены представителями РФ медалями "За возвращение Крыма", добавили в прокуратуре.
Вчера источники РБК-Украина сообщали, что СБУ проводила обыски в общественной организации Медведчука "Украинский выбор". Позже это официально подтвердили в СБУ.
Напомним, ранее СНБО приняло решение ввести санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.