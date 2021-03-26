Керівникам громадської організації Медведчука "Український вибір" оголосили підозри

Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір", лідером якої є нардеп Віктор Медведчук. Їх підозрюють в участі в організації та проведенні незаконного "референдуму" в Криму.
Їм інкриміновано державну зраду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. За даними слідства, представники цього руху сприяли окупації Криму.
Двоє підозрюваних входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", повідомляють в Офісі генпрокурора. Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ НЗФ, інший був керівником підрозділу "Слов’янський щит".
За даними слідства, вони брали активну участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" на території півострову.
"У тому числі, в якості спостерігачів на "дільницях" в складі незаконних виборчих комісій, а також підозрювані забезпечували охорону дільниць й безперешкодне проведення "референдуму" у місті Севастополь", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в прокуратурі повідомили, що один з керівників брав участь у проведенні мітингів на підтримку окупації півострова Російською Федерацією.
"Це підтверджується висновком судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз", - зазначили в ОГУ.
Також підозрювані були нагороджені представниками РФ медалями "За повернення Криму", додали в прокуратурі.
Вчора джерела РБК-Україна повідомляли, що СБУ проводила обшуки в громадській організації Медведчука "Український вибір". Пізніше це офіційно підтвердили в СБУ.
Нагадаємо, раніше РНБО прийняло рішення ввести санкцій проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.