Керівникам громадської організації Медведчука "Український вибір" оголосили підозри

Їм інкриміновано державну зраду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. За даними слідства, представники цього руху сприяли окупації Криму.

Двоє підозрюваних входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", повідомляють в Офісі генпрокурора. Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ НЗФ, інший був керівником підрозділу "Слов’янський щит".

За даними слідства, вони брали активну участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" на території півострову.

"У тому числі, в якості спостерігачів на "дільницях" в складі незаконних виборчих комісій, а також підозрювані забезпечували охорону дільниць й безперешкодне проведення "референдуму" у місті Севастополь", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в прокуратурі повідомили, що один з керівників брав участь у проведенні мітингів на підтримку окупації півострова Російською Федерацією.

"Це підтверджується висновком судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз", - зазначили в ОГУ.

Також підозрювані були нагороджені представниками РФ медалями "За повернення Криму", додали в прокуратурі.

Вчора джерела РБК-Україна повідомляли, що СБУ проводила обшуки в громадській організації Медведчука "Український вибір". Пізніше це офіційно підтвердили в СБУ.