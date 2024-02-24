Глава закордонного комітету Бундестагу: Європа повинна забезпечувати Україну усім для перемоги

Європа зробила "пару помилок", сфокусувавшись на спроможностях власної оборонної індустрії. Необхідно купувати по світу все, що є, аби забезпечити перемогу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету в закордонних справах Бундестагу Міхаеля Рота в ефірі Welt під час візиту до Києва.

Як відзначив Рот, світ повинен зупинити російський імперіалізм, оскільки у разі поразки України - війна продовжиться на території Європи.

За словами голови комітету в закордонних справах Бундестагу, Європа зробила "пару помилок", сфокусувавшись виключно на спроможностях власної оборонної індустрії, у зв'язку з чим наразі важливо купувати все необхідне у світі, аби забезпечити українських військових. Зокрема він закликав такі великі європейські економіки, як Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, брати приклад з балтійських і північноєвропейських колег.

Також Рот розкритикував недотримання обіцянки щодо надання Україні 1 млн боєприпасів.

"Пріоритет номер один: амуніція, амуніція і ще раз амуніція. Друге - ППО та ракети до неї. Третє – озброєні дрони", - відзначив Рот.

При цьому він додав, що мова повинна також йти й про далекобійні ракети.

Taurus для України

Україна просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів, ще з минулого року.

Але німецький уряд відмовляється від передачі такого озброєння. За інформацією ЗМІ, проти виступає сам канцлер Олаф Шольц. Він переживає, що ЗСУ можуть використовувати німецькі ракети для ударів по території Росії, що "зробить Німеччину стороною конфлікту".

У понеділок, 19 лютого, німецькі ЗМІ писали про те, що правляча коаліція в Бундестазі готує заклик до уряду про передачу Україні далекобійних ракет. Але конкретно про Taurus в документі не йшлося.

Вже 22 лютого Бундестаг підтримав проєкт резолюції із рекомендацією для уряду Німеччини розпочати постачання далекобійних ракет Taurus Києву.