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У Бундестазі хочуть закликати уряд передати Україні далекобійну зброю, - ЗМІ

Берлін, Понеділок 19 лютого 2024 21:17
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У Бундестазі хочуть закликати уряд передати Україні далекобійну зброю, - ЗМІ Фото: у Бундестазі хочуть закликати уряд передати Україні далекобійну зброю (mbda-deutschland.de)
Автор: Іван Носальський

Правлячі партії Німеччини готують заклик до уряду про передачу Україні далекобійного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

За інформацією видання, парламентські фракції СДПН, "зелених" та Вільних демократів, які входять до "світлофорної коаліції", хочуть ініціювати розгляд проекту резолюції із закликом до уряду розширити військову допомогу Україні.

"Це включає поставку додаткових необхідних систем зброї далекого радіусу дії і боєприпасів", - зазначено в проекті.

Але далекобійні ракети Taurus у проекті резолюції не згадуються.

Taurus для України

Нагадаємо, Україна ще з минулого року закликає Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Але Берлін поки що відмовляється від таких поставок. За інформацією ЗМІ, проти виступає канцлер Олаф Шольц. Він переживає, що ракети можуть використовувати для ударів по території Росії.

Нещодавно німецька партія ХДС/ХСС виносила на розгляд Бундестагу проект резолюції із закликом надати Україні Taurus, але його не підтримали.

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