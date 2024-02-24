Глава зарубежного комитета Бундестага: Европа должна обеспечивать Украину всем для победы

Европа сделала "пару ошибок", сфокусировавшись на возможностях собственной оборонной индустрии. Необходимо покупать по миру все, что есть, чтобы обеспечить победу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по иностранным делам Бундестага Михаэля Рота в эфире Welt во время визита в Киев.

Как отметил Рот, мир должен остановить российский империализм, поскольку в случае поражения Украины - война продолжится на территории Европы.

По словам главы комитета по иностранным делам Бундестага, Европа сделала "пару ошибок", сфокусировавшись исключительно на возможностях собственной оборонной индустрии, в связи с чем сейчас важно покупать все необходимое в мире, чтобы обеспечить украинских военных. В частности он призвал такие крупные европейские экономики, как Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, брать пример с балтийских и североевропейских коллег.

Также Рот раскритиковал несоблюдение обещания о предоставлении Украине 1 млн боеприпасов.

"Приоритет номер один: амуниция, амуниция и еще раз амуниция. Второе - ПВО и ракеты к ней. Третье - вооруженные дроны", - отметил Рот.

При этом он добавил, что речь должна также идти и о дальнобойных ракетах.

Taurus для Украины

Украина просит Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров, еще с прошлого года.

Но немецкое правительство отказывается от передачи такого вооружения. По информации СМИ, против выступает сам канцлер Олаф Шольц. Он переживает, что ВСУ могут использовать немецкие ракеты для ударов по территории России, что "сделает Германию стороной конфликта".

В понедельник, 19 февраля, немецкие СМИ писали о том, что правящая коалиция в Бундестаге готовит призыв к правительству о передаче Украине дальнобойных ракет. Но именно о Taurus в документе речь не шла.

Уже 22 февраля Бундестаг поддержал проект резолюции с рекомендацией для правительства Германии начать поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву.