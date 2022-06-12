UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава WADA призвал пересмотреть антидопинговые дела российских спортсменов

Фото: Оливье Ниггли (flickr)
Автор: РБК-Украина

Глава Всемирного допингового агентства (WADA) Оливье Ниггли призвал пересмотреть антидопинговые дела спортсменов из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне решил дисквалифицировать на четыре года байдарочника Александра Дьяченко, олимпийского чемпиона 2012 года, и каноиста Николая Липкина, многократного чемпиона мира. Также на два года была дисквалифицирована байдарочница-паралимпийка Александра Дупик. Суд принял такое решение из-за участия спортсменов в допинговой программе, которая проводилась с ведома российских властей 8 лет назад.

WADA открыло дело на основе допинговых проб из московской лаборатории. С 2019 года агентство передало данные примерно 40 другим спортивным организациям. Теперь WADA хочет, чтобы спортивные организации пересмотрели допинговые дела и других спортсменов из России.

"Это создает прецедент. Если у них есть подобные доказательства, они должны возбудить уголовное дело", - сказад Ниггли.

При этом WADA сомневается в готовности некоторых руководящих органов провести расследование в отношении спортсменов из РФ, которые в основном прекратили участие в соревнованиях.

Последние дела были рассмотрены в CAS только после того, как WADA обжаловало отказ Международной федерации каноэ в возбуждении уголовного дела, используя предоставленные доказательства.

Как сообщалось ранее, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не обнаружило доказательств наличия в Украине допинг-системы в легкой атлетике.

Читайте РБК-Украина в Google News
WADA