Глава WADA закликав переглянути антидопінгові справи російських спортсменів

Раніше Спортивний арбітражний суд в Лозанні вирішив дискваліфікувати на чотири роки байдарочника Олександра Дьяченка, олімпійського чемпіона 2012 року, і каноїста Миколу Ліпкіна, багаторазового чемпіона світу. Також на два роки була дискваліфікована байдарочниця-паралімпійка Олександра Дупик. Суд прийняв таке рішення через участь спортсменів у допінговій програмі, яка проводилася з відома російської влади 8 років тому.

WADA відкрило справу на основі допінгових проб з московської лабораторії. З 2019 року агентство передало дані приблизно 40 іншим спортивним організаціям. Тепер WADA хоче, щоб спортивні організації переглянули допінгові справи й інших спортсменів з Росії.

"Це створює прецедент. Якщо у них є подібні докази, вони повинні порушити кримінальну справу", - сказад Нігглі.

При цьому WADA сумнівається в готовності деяких керівних органів провести розслідування щодо спортсменів з РФ, які в основному припинили участь у змаганнях.

Останні справи були розглянуті в CAS тільки після того, як WADA оскаржило відмову Міжнародної федерації каное в порушенні кримінальної справи, використовуючи надані докази.