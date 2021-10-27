ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

WADA проверило Украину на наличие допинг-системы в легкой атлетике. Доказательств нет

Новина українською →
Среда 27 октября 2021 17:49
WADA проверило Украину на наличие допинг-системы в легкой атлетике. Доказательств нет Фото: в украинской легкой атлетике не нашли допинг-систему (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверило Украину на возможное наличие допинг-системы в легкой атлетике. Подозрения не подтвердили, но якобы есть основания считать, что представитель Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) был причастен к незаконному обороту эритропоэтина (ЭПО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт WADA.

Сообщается, что одним из предметов расследования "Операции Геркулес" было возможное наличие централизованной схемы использования допинга под покровительством Федерации легкой атлетики, но соответствующие доказательства найдены не были.

"Однако потенциальные доказательства незаконного оборота эритропоэтина (ЭПО) были выявлены против одного представителя ФЛАУ", - говорится в отчете.

Также сообщается, что этот человек отрицает все обвинения. Об этом факте "Операция Геркулес" проинформировала Отдел по обеспечению профессиональной этики легкой атлетики, данный вопрос продолжат рассматривать.

Напомним, в августе за день до старта на Олимпиаде-2020 от соревнований отстранили украинскую триатлонистку Юлию Елистратову, которую заподозрили в использовании эритропоэтина.

Ранее стало известно, что WADA обвиняет Национальный антидопинговый центр в нарушении международных стандартов тестирования спортсменов.

Читайте РБК-Украина в Google News
WADA
NEWS
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
DAILY
Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг