WADA проверило Украину на наличие допинг-системы в легкой атлетике. Доказательств нет

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверило Украину на возможное наличие допинг-системы в легкой атлетике. Подозрения не подтвердили, но якобы есть основания считать, что представитель Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) был причастен к незаконному обороту эритропоэтина (ЭПО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт WADA .

Сообщается, что одним из предметов расследования "Операции Геркулес" было возможное наличие централизованной схемы использования допинга под покровительством Федерации легкой атлетики, но соответствующие доказательства найдены не были.

"Однако потенциальные доказательства незаконного оборота эритропоэтина (ЭПО) были выявлены против одного представителя ФЛАУ", - говорится в отчете.

Также сообщается, что этот человек отрицает все обвинения. Об этом факте "Операция Геркулес" проинформировала Отдел по обеспечению профессиональной этики легкой атлетики, данный вопрос продолжат рассматривать.