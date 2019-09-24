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Глава Высшего совета правосудия подал в отставку

Новости » Общество    24.09.2019 - 15:32
Глава Высшего совета правосудия подал в отставку
Фото: Владимир Говоруха (sud ua)

Владимир Говоруха решил уволиться по состоянию здоровья

Глава Высшего совета правосудия (ВСП) Владимир Говоруха подал в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ВСП в Facebook.

Сообщается, что Говоруха решил уволиться по состоянию здоровья.

"Глава Высшего совета правосудия Владимир Говоруха сегодня написал заявление о досрочном прекращении полномочий Председателя ВСП", - говорится в сообщении.

Совет удовлетворил его прошение об отставке. Начато избрание нового главы ВСП.

"В соответствии с пунктами 3.1, 3.2 Регламента Высшего совета правосудия полномочия главы Высшего совета правосудия прекращаются в случае подачи им заявления о прекращении полномочий", - сообщили в ВСП.

Напомним, Говоруха стал председателем Высшего совета правосудия 16 мая 2019 года. Отметим, председатель ВСП избирается из членов Высшего совета правосудия сроком на два года.

РБК-Украина сообщало ранее, что президент Украины Владимир Зеленский отменил два указа о назначении членами Высшего совета правосудия Михаила Исакова и Андрея Василенко.

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