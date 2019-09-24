Голова Вищої ради правосуддя подав у відставку

Фото: Володимир Говоруха (sud ua)

Володимир Говоруха вирішив звільнитися за станом здоров'я

Голова Вищої ради правосуддя (ВРП) Володимир Говоруха подав у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ВРП Facebook.

Повідомляється, що Говоруха вирішив звільнитися за станом здоров'я.

"Голова Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха сьогодні написав заяву про дострокове припинення повноважень Голови ВРП", - йдеться в повідомленні.

Рада задовольнила його прохання про відставку. Розпочато обрання нового голови ВРП.

"У відповідності з пунктами 3.1, 3.2 Регламенту Вищої ради правосуддя повноваження голови Вищої ради правосуддя припиняються у разі подання ним заяви про припинення повноважень", - повідомили у ВРП.

Нагадаємо, Говоруха став головою Вищої ради правосуддя 16 травня 2019 року. Зазначимо, голова ВРП обирається з членів Вищої ради правосуддя строком на два роки.

РБК-Україна повідомляло раніше, що президент України Володимир Зеленський скасував два укази про призначення членами Вищої ради правосуддя Михайла Ісакова та Андрія Василенка.