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Глава ВОЗ раскрыл последние данные о числе зараженных коронавирусом

Новости » Происшествия     11.02.2020 - 19:26
Глава ВОЗ раскрыл последние данные о числе зараженных коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

В Китае было зарегистрировано 42 708 подтвержденных случаев COVID-19

Более 42 тысяч человек в мире заражены новым коронавирусом, и более 1 тысяч человек умерли от осложнений, которые он вызывает. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, сообщает пресс-служба организации.

"В Китае было зарегистрировано 42 708 подтвержденных случаев COVID-19, и, к сожалению, сейчас число смертей превысило тысячу (случаев) - 1017 человек погибли", - приводятся слова Гебрейесуса в сообщении.

Добавим, официальным названием нового коронавируса из Китая стало Covid-2019. ВОЗ также активизировала команду ООН по управлению кризисами.

Отметим, в Китае рассчитывают, что вспышка нового коронавируса должна завершиться в апреле. По словам экспертов, пик эпидемии должен наступить в середине или конце февраля, после чего последует снижение заболеваемости.

Ранее сообщалось, что китайский коронавирус может заразить до 60% населения Земли, если не остановить его распространение. Эксперты считают, что каждый зараженный в среднем будет передавать коронавирус примерно 2,5 людям.

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