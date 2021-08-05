Глава ВООЗ попередив про початок "реальної небезпеки" через COVID-19

Глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що світ вступив в "період реальної небезпеки". Багато досягнень у боротьбі з COVID-19 зараз "піддаються ерозії".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг глави ВООЗ .

Як підкреслив Гебреєсус, поширення інфекції підстьобується збільшеними соціальними контактами, непослідовними заходами в галузі охорони здоров'я та суспільній сфері, а також "нерівноправною вакцинацією".

Він нагадав, що понад 80% вакцини від коронавірусу "пішло в країни з високими та середніми доходами".

"Світ перебуває зараз в періоді реальної небезпеки. Багато з досягнень, яких ми домоглися, зараз піддаються ерозії", - зазначив він.

За словами глави організації, здобуті досягнення в боротьбі з пандемією втрачаються, системи охорони здоров'я перевантажені, оскільки зростання числа інфікованих створює брак необхідних для порятунку людей засобів лікування.