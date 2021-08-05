Глава ВООЗ попередив про початок "реальної небезпеки" через COVID-19
Глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що світ вступив в "період реальної небезпеки". Багато досягнень у боротьбі з COVID-19 зараз "піддаються ерозії".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг глави ВООЗ.
Як підкреслив Гебреєсус, поширення інфекції підстьобується збільшеними соціальними контактами, непослідовними заходами в галузі охорони здоров'я та суспільній сфері, а також "нерівноправною вакцинацією".
Він нагадав, що понад 80% вакцини від коронавірусу "пішло в країни з високими та середніми доходами".
"Світ перебуває зараз в періоді реальної небезпеки. Багато з досягнень, яких ми домоглися, зараз піддаються ерозії", - зазначив він.
За словами глави організації, здобуті досягнення в боротьбі з пандемією втрачаються, системи охорони здоров'я перевантажені, оскільки зростання числа інфікованих створює брак необхідних для порятунку людей засобів лікування.
Нагадаємо, раніше глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус закликав встановити мораторій на бустерні дози вакцин від коронавірусу до кінця вересня поточного року. На його думку, це має розв'язувати питання нестачі препаратів у країнах з низьким рівнем щеплення.