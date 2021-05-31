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Глава ВОЗ: настало время для международного соглашения о готовности к пандемии

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Мир, Понедельник 31 мая 2021 19:05
Глава ВОЗ: настало время для международного соглашения о готовности к пандемии Фото: глава ВОЗ призвал к международному соглашению по реагированию на пандемию (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Андрей Василюк

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус призвал 31 мая как можно быстрее начать глобальные переговоры по согласованию международного Договора о готовности к пандемии и реагированию на нее. Он считает, что настало время для такого договора.

Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор ВОЗ также сказал на заключительном заседании ежегодной недельной ассамблеи министров, что агентству ООН нужно устойчивое и гибкое финансирование.

"Единственная рекомендация, которая, по моему мнению, сделает больше всего для укрепления ВОЗ и глобальной безопасности в области здравоохранения - это рекомендация договора о готовности к пандемии и реагированию, которая также может укрепить отношения между государствами-членами и способствовать сотрудничеству. Это идея, время которой пришло", - сказал Тедрос.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус предположил, что второй год пандемии может быть более смертоносным, чем первый. В частности, сейчас вызывает беспокойство эпидемиологическая ситуация в Индии, где циркулирует опасный штамм коронавируса.

В начале мая спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавирус доктор Дэвид Набарро предупредил, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период". По его словам, пандемия значительно ускоряется.

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